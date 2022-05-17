Город регулярно страдает от ракетных обстрелов со стороны врага.

Одесса с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину готова к сопротивлению, несмотря на вражеские попытки запугать город.

Об этом заявила "РБК-Украина" начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ракетные обстрелы города были предсказуемы, поэтому жителей просили не игнорировать воздушную тревогу. Одесситы, добавляет она, уже определились со своим отношением к России.

"Эта эмпатия, которая одесситам очень свойственна, она уже настроила на отвратное восприятие россиян, что это никакие не "братья" и не "освободители". Ну и когда к тебе в дом с ракетами в прямом смысле приходит вражеский "привет", ты понимаешь, что братья так не поступают", - говорит она.

Действия агрессора в отношении Одессы Гуменюк назвала элементом гибридной войны: с одной стороны над головой не рвутся снаряды постоянно, с другой - понимаешь, что "прилететь" может в любой момент.

Говоря о ситуации с Приднестровьем, спикер выразила сомнение, вто враг решится нападать оттуда.

"Но мы все равно готовы, Силы обороны на месте, оборонные рубежи созданы. Одессу защищают основные силы, также у нас есть расчеты по резервам, которые готовы подключиться при необходимости. По территориальной обороне настолько большой наплыв желающих, что нам пришлось развернуть еще одну бригаду, хотя изначально это не предполагалось. И даже после этого у нас еще есть очень много желающих", - рассказала она.

Ракетный удар России по Одесской области 16 мая

Как сообщал УНИАН, 16 мая по Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали четыре человека, в числе которых - 5-летний ребенок.

Из-за удара произошел пожар, площадь разрушения - порядка 500 кв. м. Обстрел совершен самолетами стратегической авиации. Изначально сообщалось о поражении объекта туристической инфраструктуры и несколько соседних частных зданий.