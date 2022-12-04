Враги на Донбассе пытаются улучшить свое тактическое положение, отметили в Генштабе.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения.

В частности, снова ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Никополе и Херсоне, об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

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На Слобожанском направлении, как сообщили в Генштабе, противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районы Шевченко, Стрелечьей, Красного, Огурцово, Волчанска, Бочкового, Малой Волчьей, Двуречной и Богдановского в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово и Вишневое Харьковской области, Макеевка и Площанка на Луганщине и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более 25 населенных пунктов, которые возле линии соприкосновения, в частности, Херсона и Никополя.

В Генштабе предупредили, что угроза ракетных ударов со стороны противника по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры нашей страны сохраняется.

Массированный удар по Украине 23 ноября и новая угроза - что надо знать

В конце ноября враг нанес удар по энергетическим объектам нашего государства - запустил более 70 ракет и немало беспилотников. Украинские воины ликвидировали пять дронов и 51 ракету.

Из-за вражеских ударов в ряде областей люди остались без электроснабжения, отопления и воды. Позже в нашем государстве стабилизировали ситуацию.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк предупредила, что новый массированный ракетный удар возможен в любое время, и не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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