Прикрывать одновременно стационарные объекты и действия войск достаточно сложно, отметил эксперт.

Российские захватчики надеются, что ударами с воздуха ослабят способность украинской армии прикрывать войска во время контрнаступательных действий.

Достаточно сложно прикрывать одновременно действия войск и стационарные объекты, рассказал генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире канала "FreeДом".

"В этих условиях надо представлять, что с наступательными действиями нам, конечно, в большей степени понадобится прикрывать наши сухопутные войска - пехоту, действующую на бронетехнике, танки - с воздуха... и противник надеется, что такого рода действиями ослабит наши возможности...", - отметил эксперт.

Видео дня

Обстрелы Украины - сегодня это стоит знать

Россияне длительное время почти каждую ночь атакуют украинскую землю, в том числе используют крылатые ракеты, а также иранские дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, в ночь на 4 июня противники запустили по Украине восемь ударных беспилотников и шесть крылатых ракет. Защитники нашего государства ликвидировали шесть вражеских дронов и четыре ракеты.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения уже "минусовано" 3 175 российских беспилотников оперативно-тактического уровня и 1 132 крылатые ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: