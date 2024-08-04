В Укрзализныце сообщили, что восстановительные работы уже проведены.

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Сейчас есть задержки поездов Харьковского направления. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками", - добавили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за удара РФ были повреждены пути, контактная сеть, опоры и другие объекты.

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"Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение. К счастью, обошлось без жертв и раненых", - отметили в Укрзализныце.

Сейчас железнодорожники собирают данные о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие поездки.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 27 июля российские оккупанты обстреляли центр города Глухов, что в Сумской области. В результате удара были травмированы 10 человек, среди которых 6 детей.

"Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - сообщили в Сумской ОВА.

Также сообщалось, что на Харьковщине после очередной атаки РФ спасателю пришлось ехать тушить пожар на руинах собственного дома. В результате обстрела российскими оккупантами погибла жена пожарного, его сын госпитализирован.

"Самое страшное для спасателей - ехать на вызов в собственный дом... К сожалению, это постигло пожарного ГСЧС Харьковщины: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Великий Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома...", - отметили в ГСЧС.

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