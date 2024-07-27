Враг применил реактивные системы залпового огня, зафиксировано 12 взрывов.

Российские военные днем в субботу, 27 июля, обстреляли центр города Глухов Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что враг, применив реактивные системы залпового огня, обстрелял Глуховскую общину. Зафиксировано 12 взрывов.

"В результате обстрела, предварительно травмированы 10 человек, из которых 6 - дети. Одна женщина и ребенок - в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте прилетов работают аварийно-спасательные службы. Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине - последние новости

Россия усовершенствовала тактику и постепенно продвигается на Донбассе, зато ВСУ до сих пор страдают от нехватки солдат и проблем с командованием. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, повторное вторжение оккупантов в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы.

Также УНИАН сообщал, что США сорвали тайную военную операцию Украины по просьбе Москвы. Пока российская пропаганда объясняет убийства украинцев мнимой войной с НАТО, это не мешает российскому министру обороны звонить в Пентагон и просить у него защиты от Украины.

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