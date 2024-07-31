Оккупанты ударили КАБами по поселку Великий Бурлук Харьковской области.

В Харьковской области после вражеской атаки пожарному Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось ехать тушить пожар на развалинах собственного дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате обстрела российскими оккупантами погибла жена пожарного, его сын госпитализирован.

"В результате удара российскими КАБами погибла его 37-летняя жена, а 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в результате массированного авиационного обстрела российских оккупантов поселка Великий Бурлук.

"Самое страшное для спасателей - ехать на вызов в собственный дом... К сожалению, это постигло пожарного ГСЧС Харьковщины: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Великий Бурлук, а оказался на пепелище собственного дома...", - сообщили в ГСЧС.

На видео видно как спасатель сидит на пепелище своего дома рядом с телом своей жены.

Обстрелы Харьковской области - другие новости

Российские оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают Харьковскую область, в результате чего гибнут и получают ранения гражданские. Среди них много детей. В частности, в феврале 2024 года российские оккупанты обстреляли управляемыми авиабомбами поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. Тогда в результате обстрела погиб 48-летний мужчина, а его шестилетняя внучка получила тяжелые ранения, от которых скончалась. Этот поселок очень часто попадает под вражеские обстрелы.

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