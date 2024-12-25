Попович отмечает, что россияне могут это делать специально, ведь прекрасно понимают, что "какой-то существенной реакции не будет".

Пролет российской ракеты над Молдовой и Румынией был провокацией со стороны оккупантов.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос о том, что во время сегодняшнего обстрела Украины Россией одна вражеская крылатая ракета пролетела 140 км в воздушном пространстве Молдовы, а дальше - по территории Румынии, а оттуда развернулась в направлении Черновцов.

Попович отметил, что курс и маршрут ракеты закладываются и программируются заранее.

Видео дня

"То есть я думаю, что этот маршрут был заложен в данную конкретную ракету. Но реакция от НАТО - она очевидно будет довольно условного характера. Я не думаю, что это будет воспринято как нарушение каких-то норм и будет иметь какой-то существенный эффект со стороны НАТО", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это была провокация.

"И россияне могут это делать специально. Но они прекрасно понимают, что какой-то существенной реакции не будет", - отметил Попович.

Обстрел Украины 25 декабря - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня, 25 декабря, россияне осуществили массированный обстрел Украины. Они задействовали во время атаки десятки ракет и более сотни ударных дронов.

По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. Однако есть и попадания. Сейчас в нескольких регионах Украины есть отключения света.

Также воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о крылатой ракете в направлении Черновцов с территории Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: