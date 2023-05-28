Артиллерийский катер речной флотилии ВМС справился с задачей.

Этой ночью российские оккупанты совершили самую масштабую атаку по Украине с применением ударных БПЛА. ​Украинским защитникам удалось сбить 52 дрона врага, один из них – с катера, сообщают в Военно-Морских Силах ВСУ.

"Один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-Морских Сил в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА. Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера "Шахед-136" был уничтожен", – говорится в сообщении.

14-я атака "Шахедами" по Киеву и области - что известно

После полуночи 28 мая во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной атаки российских оккупантов с применением ударных БПЛА иранского производства.

Видео дня

Эта атака стала самой массовой атакой дронов с начала полномасштабной войны – по Украине было запущено 54 БПЛА, прежде всего – по столице и области. Украинские защитники сбили 52 из них. Однако в результате падения обломков дронов в разных районах Киева зафиксированы разрушение. Кроме этого, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также во время ночной атаки оккупанты попали в инфраструктурный объект на Житомирщине.

Вас также могут заинтересовать новости: