Существенно пострадали три лечебных учреждения, повреждены 26 жилых домов.

В результате ночных обстрелов Николаева повреждены 26 жилых домов, у 7 из них частично повреждена крыша.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Последствия ночного массированного обстрела Николаева. Под обстрел попали 26 жилых домов. В них вылетело 74 окна. В 7 домах частично повреждена крыша", - рассказал он.

Видео дня

По словам Сенкевича, также существенно пострадали три лечебные учреждения: в них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий, а в лечебных кабинетах и палатах повреждены мебель и потолок, помещения засыпаны обломками.

Мэр уточнил, что под удар попали здания отеля и музея, а также три учебных заведения, среди них две школы, в них в основном выбиты окна и двери.

"На местах с самого утра работают аварийные бригады, которые чинят электросети, газовые коммуникации и водопровод. Территорию убирают коммунальщики. Части некоторых улиц пришлось перекрыть для проезда, потому что взрывами их забросало камнями, землей и обломками", - добавил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что над Николаевщиной ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов с помощью средств ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: