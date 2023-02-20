Чета Карнауховых познакомились после нападения России в 2014 году.

Рекордсмен мира по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов погиб в борьбе с российскими оккупантами в мае 2022 года в Харьковской области. Его супруга Алина Карнаухова после смерти героя не стала сидеть дома и тоже пошла служить.

На фронт спортсмен попал еще в 2014 году, когда Россия решила оккупировать территории Украины. Позже он прошел Донецкий аэропорт, Авдеевку и другие горячие точки. Именно война свела героя с его женой.

Со службы военный ушел в 2020 году, но спокойную и размеренную жизнь оборвало полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года.

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"Он откуда (93-я бригада "Холодный Яр" – УНИАН) увольнялся, туда и прибыл в тот же день. Он, кстати, приехал раньше, чем Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации. Он его подписал в двенадцать дня, а Сергей уже получил автомат", - рассказала вдова героя Алина Карнаухова в интервью изданию "Обозреватель".

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"У меня была какая-то внутренняя уверенность, что такие, как "Лифтер", не погибают. Это его позывной, потому что спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, в своей тусовке называют лифтерами. И я думала, что такие, как Сергей не погибают, потому что он опытный, он все умеет, он сержант, ставший комбатом, и писали, какой он крутой воин. Но сейчас совсем другие правила игры и гибнут и такие крутые воины. Однако у меня не было никакого предчувствия в тот день. Я моталась по Днепру, заказала ему эти плиты, керамики тогда еще в армии не выдавали, только тяжелые, а ему в разведывательных выходах требовались легкие", - рассказала Карнаухова.

О смерти мужа ей сообщил командир Сергея.

"Я увидела, что мне звонит командир батальона, ранее никогда меня не набиравший, мы с ним только переписывались. И меня тряхнуло. Но все равно надеялась, что, может, "300-й" тяжелый. Однако, когда я подняла трубку и он официально представился... Но не стал затягивать и сразу сказал, что сегодня Сергей погиб", - вспоминает женщина.

Тело героя находилось в Барвенково, где находились штабы и велись тяжелые бои.

"Мне показали фотографии тела, я увидела, что это он, и попросила, чтобы меня к нему пустили. Страшно совсем не было. Ибо не было понимания, что это конец. На полу лежали два мешка, мне его открыли, и хотя Сергей уже погиб, из него так текла кровь, как из живого. Я помню, как подумала: "Сколько в человеке должно быть крови, что она часами течет?" Мне не было страшно, я его касалась и, напротив, было спокойно. Я помню, как говорила ему: "Не бойся". Я его просила, чтобы ему не было страшно, потому что я рядом", - поделилась вдова.

По ее словам, Сергей попал под артиллеристский огонь и обломок разорвал на шее все сосуды и повредил голову. Тело пришлось эвакуировать в морг в Лозовую, где проводили экспертизы. Позже погибшего героя привезли в Днепр, откуда он был родом.

После гибели любимого Алина не смогла сидеть дома, поэтому приняла решение пойти в ряды ВСУ, чтобы продолжить дело героя Украины.

"Во-первых, я хотела быть причастна к победе и доделать его дело. А во-вторых, поскольку я из Донецкой обрасти и находилась в кругу людей, которые не всегда разделяли мои жизненные взгляды и мой патриотизм, я понимала, что сейчас я не могу быть среди таких людей, а они, к сожалению, и на Днепропетровщине попадаются. Когда я прихожу на работу, я не выбираю себе коллег, и я не хотела рисковать. Здесь я понимала, что будут мои люди. А если даже у кого-то будет мягкая позиция, то у армии есть устав для того, чтобы ее выровнять", - подытожила женщина.

Ситуация на фронте - что известно

Утром 20 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Купянском направлениях. При этом отмечается, что в районах ряда населенных пунктов бойцы ВСУ отбили атаки противника.

В то же время российские оккупаны несут огромные потери. По состоянию на 20 февраля общие потери РФ составляют около 143 680 захватчиков.

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