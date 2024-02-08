Ранее сообщалось, что Украина якобы применила реактивные дроны-камикадзе для удара по России.

Единственный недостаток реактивных двигателей - огромный расход топлива. А в целом заставить летать можно что-угодно, лишь бы хватало тяги и позволяла нагрузка на крыло, заявил инженер Виталий Брызгалов, который руководит проектом по производству украинских дронов-камикадзе "Кобра", комментируя сообщения о загадочном украинском БПЛА, передает "Фокус".

Эксперт подсчитал, сколько топлива понадобится дрону с двигателем (подобным JetCat P400-PRO), чтобы залететь вглубь территории России хотя бы на 200 километров:

"Если двигатель будет сжигать около 1 литра топлива в минуту, то понадобится полный бак на 60 литров… Такая же математика касается и реактивных "Шахедов". Сначала он полетит медленно, постепенно разгоняясь, чтобы пролететь 500 км, ему понадобится 80 литров топлива. Он сможет поднять такой вес, но боевая часть сильно уменьшится".

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Напомним, ранее УНИАН писал, что Украина якобы применила реактивные дроны-камикадзе для удара по России. Указывалось, что у БПЛА немецкий малогабаритный турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO, и что летает он на 300 км.

Украина создала аналог "Ланцета" - что сообщалось

На днях министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что вскоре украинские бойцы получат аналог российских "Ланцетов", которые представляют одну из самых больших угроз для защитников на фронте.

"В рейндже (дальности полета - УНИАН) до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны вроде "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", - рассказал он.

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