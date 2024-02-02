Утечка показала, как ЦРУ взламывало смартфоны Apple и Android в ходе шпионских операций за границей, а также попытки превратить подключенные к Интернету телевизоры в подслушивающие устройства.

Бывший инженер-программист ЦРУ был приговорен в четверг к 40 годам тюремного заключения после того, как его признали виновным в том, что правительство назвало крупнейшей кражей секретной информации в истории ЦРУ, а также за хранение изображений и видео с сексуальным насилием над детьми.

Как пишет Politico, основная часть приговора, вынесенного 35-летнему Джошуа Шульте в федеральном суде Манхэттена, была вынесена за публичное обнародование WikiLeaks сокровищницы секретов ЦРУ в 2017 году. Он находится в тюрьме с 2018 года.

"Вероятно, мы никогда не узнаем всю степень ущерба, но я не сомневаюсь, что он был огромным", - заявил судья Джесси Фурман, оглашая приговор.

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Утечка показала, как ЦРУ взламывало смартфоны Apple и Android в ходе шпионских операций за границей, а также попытки превратить подключенные к Интернету телевизоры в подслушивающие устройства. До своего ареста Шульте помогал создавать хакерские инструменты в качестве программиста в штаб-квартире агентства в Лэнгли, штат Вирджиния.

Прося о пожизненном заключении, помощник прокурора США Дэвид Уильям Дентон-младший заявил, что Шульте несет ответственность за "самое разрушительное раскрытие секретной информации в американской истории".

Получив возможность высказаться, Шульте жаловался главным образом на суровые условия в столичном центре заключения в Бруклине, называя свою камеру "моей клеткой для пыток".

Но он также утверждал, что прокуратура однажды предложила ему сделку о признании вины, которая предусматривала бы 10-летнее тюремное заключение, и что с их стороны было несправедливо добиваться теперь пожизненного заключения. Он сказал, что возражает против сделки, потому что ему пришлось бы отказаться от права на апелляцию.

"Правительство ищет не справедливости, а мести", - сказал Шульте.

Сразу после этого судья раскритиковал некоторые получасовые высказывания Шульте, заявив, что он "потрясен" "полным отсутствием или раскаянием Шульте и принятием ответственности".

Судья заявил, что Шульте "не руководствовался каким-либо чувством альтруизма", а вместо этого "движимым гневом, злобой и предполагаемым недовольством" по отношению к другим сотрудникам агентства, которые, по его мнению, игнорировали его жалобы на рабочую среду.

Фурман сказал, что Шульте продолжал свои преступления, находясь за решеткой, пытаясь раскрыть секретные материалы и создав на своем компьютере скрытый файл, содержащий 2400 изображений сексуального насилия над детьми, которые он продолжал просматривать из тюрьмы.

В ходе двухчасового разбирательства Фурман отметил одностраничное письмо, которое правительство переслало от заместителя директора ЦРУ Дэвида С. Коэна, в котором преступления Шульте описывались как наносящие "исключительно серьезный ущерб национальной безопасности США и ЦРУ".

Он добавил: "Его действия обошлись Агентству в сотни миллионов долларов; ухудшили ее способность собирать иностранную разведывательную информацию о противниках Америки; подвергли непосредственному риску персонал, программы и активы ЦРУ; и поставили под угрозу национальную безопасность США, ухудшив способность ЦРУ выполнять свою миссию. Короче говоря, действия г-на Шульте нанесли Соединенным Штатам тяжелые потери".

Что касается 40-летнего приговора, Фурман сказал, что большая часть приговора была вынесена за кражу, совершенную ЦРУ, а шесть лет и восемь месяцев - за обвинительные приговоры за материалы о сексуальном насилии над детьми.

В последующем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Шульте "предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных шпионских преступлений в американской истории".

"Сливы" секретных данных в США

В апреле 2023 в сеть просочились десятки строго засекреченных документов, раскрывающих конфиденциальную информацию, предназначенную для высших руководителей вооруженных сил и разведки США.

13 апреля стало известно, что был арестован 21-летний Джек Тейшейра, который работал IT-специалистом на военной базе в Кейп-Код в штате Массачусетс. Его обвинили в том, что он делился оценками американской разведки и другой конфиденциальной информацией в социальной сети Discord.

Федеральная прокуратура США считает, что задержанный продолжает представлять угрозу безопасности страны, поскольку у него все еще могут быть секретные документы, которые следователи еще не нашли, и иностранные правительства могут попытаться завербовать его.

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