Поражены ряд районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, отметил Генштаб ВСУ.

За сутки украинские воины нанесли шесть авиаударов по районам сосредоточения противника.

Тем временем подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по позициям зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

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Война в Украине и потери РФ - важнейшие новости

Армия Украины активно пошла вперед в конце лета и уже освободила почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также ряд населенных пунктов в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Враги, вместо того, чтобы воевать с нашими военными, атакуют гражданские объекты. В частности, 23 ноября захватчики осуществили очередной массированный ракетный удар по Украине, поврежден ряд объектов.

Вследствие вражеской атаки повреждены 16 объектов инфраструктуры, погибли шесть человек, есть много пострадавших. В нашем государстве обострились проблемы с электроснабжением.

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