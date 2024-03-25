По его словам, это может быть связано с подготовкой к наступлению, или с потребностью экономить БК.

Оккупанты на Горловском направлении снизили свою активность по сравнению с плотностью вражеских обстрелов в последние месяцы. Об этом рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев с Горловского направления в эфире "Эспресо".

По его словам, за предыдущие 3-4 дня активность врага упала по сравнению с последними месяцами.

"Летят и кассеты, и минометы, но не так, как это было раньше. То есть из 24 часов в сутки активность была 18-20 часов. Противник с периодичностью раз в 2 часа запускает FPV-дроны по нашим логистическим путям, где мы выезжаем на позиции, вывозим ребят. Но на удивление относительно того, что было в последние два месяца, немного притихло", - прокомментировал боец ВСУ.

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По его словам, пока сложно сказать, почему противник снизил свою активность, однако повреждения или уничтожения вражеских логистических артерий на 15-20 км вглубь вражеской территории не наблюдается.

"Возможно, где-то враги стали экономить БК, потому что машины, которые им доставляли боекомплекты, мы видим, что они ездят. Первый вариант, который мы рассматриваем, - они готовятся к наступлению. Второй - экономят БК, который мог где-то им понадобиться больше. Или они получили сигналы, что какое-то определенное время боекомплекты получать не будут", - отметил Иевлев.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 24 марта, на фронте между нашими войсками и оккупантами произошло 60 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

Как пишут аналитики ISW, армия РФ недавно продвинулась на запад от Бахмута, на юго-запад от Донецка и возле Авдеевки. Однако украинским военным удается удерживать позиции недалеко от Орловки, несмотря на заявления о продвижении российских оккупантов на запад от населенного пункта.

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