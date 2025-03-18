Глава МИД заявил, что у России есть свои преимущества, но при этом Украина добилась очень многого за годы войны.

Россия до сих пор не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей, поставленных в ходе полномасштабной войны, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Хотя, по его словам, Россия в 26 раз больше Украины и обладает ядерным потенциалом.

"Мы выстояли и сумели освободить 50% оккупированных территорий. Нам удалось наладить работу зернового коридора в Черном море и ограничить возможности российского Черноморского флота. Наша экономика работает, и Россия не оккупировала ни одного стратегически важного района", — заявил он в интервью Firstpost.

Сибига рассказал об соотношении сил в контексте сложившейся ситуации в Курской области. Он подчеркнул, что Украина хочет завершить войну в этом году и предпочитает дипломатию военным действиям, но прекращение огня не станет синонимом капитуляции. Украина не пойдет на компромисс в вопросе своей территориальной целостности.

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Однако глава МИД все же признал, что позиции Украины могли бы быть сильнее, чем сейчас.

"Мы готовы сопротивляться. У нас нет выбора. Эта война — вопрос нашего существования", — заключил он.

Другие заявления главы МИД

Ранее УНИАН сообщал, что Украина хочет закончить войну в этом году и ожидает, что Россия примет предложение о безусловном прекращении огня. "Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и длительного мира. Мы ожидаем, что Россия примет безусловное прекращение огня", - сказал Сибига.

Кроме того, Сибига назвал красные линии на будущих мирных переговорах. "Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Первое - это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий", - пояснил он.

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