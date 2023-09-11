Российские власти придумали, как отсрочить вторую волну мобилизации, поделились в "Атеш".

Россия создала в ряде воинских частей отдельные подразделения, которые укомплектовывают наемниками из Средней Азии.

Такие подразделения обозначили символом "А" (расшифровывается как Азия), сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram, ссылаясь на сведения источников. По данным партизанов, в такие вооруженные формирования набирают мигрантов, которые хотят получить российское гражданство или заработать денег.

"…в ряде воинских частей созданы отдельные подразделения из числа мигрантов из Средней Азии… Это позволит ненадолго отстрочить вторую массовую волну мобилизации, запланированную на эту осень", - отмечается в сообщении.

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Война в Украине против России - сегодня это стоит знать

В Украине в ходе полномасштабной войны, развязанной россиянами рано утром 24 февраля 2022 года, ликвидировано очень много захватчиков. Общие потери врага на 11 сентября 2023 года составляют приблизительно 269 тыс. 210 оккупантов.

Правозащитник и блогер Марк Фейгин сообщил, что РФ сейчас нужно позарез 100-150 тысяч новых мобилизованных. По его мнению, россиянам уже в октябре грозит усиление мобилизации.

Стоит отметить, что 21 сентября 2022 года власти РФ неожиданно объявили так называемую частичную мобилизацию. Примечательно, что мобилизовать должны были только людей с военным опытом, однако часто повестки получали люди, которые даже не служили в армии.

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