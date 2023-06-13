Подоляк назвал это признанием в теракте.

Заявление российского президента Путина о возможности создания в Украине "санитарной зоны" можно считать признанием в подрыве Каховской гидроэлектростанции.

Так слова диктатора прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Традиционными некрофильскими шутками за столом с "Z-пропагандистами" о войне в Украине Путин откровенно заявляет о своей единственной цели: деиндустриализации Украины (уничтожение инфраструктурных и энергетических объектов) и создании серой," санитарной" (загрязненной, непригодной для жизни) зоны", - написал он в микроблоге Twitter.

Советник главы ОП назвал слова Путина "Каховским признанием" и отметил, что Международному уголовному суду пора объявлять еще один ордер на его арест.

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"Читаем по губам: "Мы не имеем возможности захватить всю Украину, поэтому взорвали Каховскую ГЭС и не собираемся останавливаться. Будем взрывать всю оккупированную территорию и атаковать ракетами всю неоккупированную", - пояснил он.

Заявления Путина о войне

Как известно, сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с российскими "военными корреспондентами". Он оправдывал войну и снова рассказывал об "исторических русских землях".

Также диктатор рассказал им, что Украина якобы потеряла много западной техники во время контрнаступательных действий, а вот российская - понесла малые потери.

Кроме того, он заявил, что Кремль может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" в Украине, если российскую территорию будут обстреливать.

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