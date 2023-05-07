Политическое будущее главаря ЧВК "Вагнера" напрямую связано с его выживанием, отметил руководитель ГУР МО.

Главарю частной военной компании "Вагнера" - так называемому повару российского диктатора Владимира Путина Евгению Пригожину, в РФ грозит физическое устранение.

В России слишком много сил, которые хотят устранить Пригожина, рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время интервью Yahoo News. По его словам, политическое будущее главаря ЧВК "Вагнера" напрямую связано с его физическим выживанием.

"...в РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы - это вопрос жизни и смерти", - отметил руководитель ГУР Минобороны.

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Евгений Пригожин обзывал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС страны Валерия Герасимова - называл их предателями. "Повар" диктатора также угрожал вывести своих наемников из Бахмута, но впоследствии изменил решение.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Пригожин не имеет финансирования из российского госбюджета, а также больше не получает ресурсы через российское Минобороны.

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