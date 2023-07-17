Пособница путинского режима наконец-то поняла, что дроны - это оружие.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян после того, как Крымский мост был поврежден, завопила об ударе по столице Великобритании Лондону.

Пособница режима российского диктатора Владимира Путина в Telegram утверждала, что Тауэрский мост становится "законной целью", если подтвердится, что удар по Крымскому мосту был совершен при помощи спецслужб Британии.

"…Если правда, что атаку на Крымский мост совершили при помощи британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По мне - так вполне… Всем ведь уже понятно, что беспилотники - это оружие. Вот и надо приравнять их к оружию со всеми вытекающими с точки зрения продажи и распространения", - поныла она.

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Примечательно, что РФ постоянно использует ударные беспилотники против мирных украинских населенных пунктов. Вражеские дроны-убийцы уже не раз попадали в дома, есть много жертв, разрушений и пострадавших.

Самые интересные новости сегодня - Крымский мост поврежден

Рано утром 17 июля стало известно, что один из автомобильных пролетов Крымского моста обрушился, движение транспорта было полностью остановлено. РФ традиционно обвинила в случившемся украинскую сторону и утверждали, что удар якобы был совершен "двумя надводными беспилотниками".

Между тем есть несколько версий того, почему на мосту случилось ЧП - подрыв, нарушение россиянами строительных норм и даже "прилет" иранского дрона-камикадзе "Шахед".

Военно-политический эксперт Александр Коваленко полагает, что взрыв произошел под мостом. В Службе безопасности Украины сообщили, что раскроют детали повреждения Крымского моста после победы над РФ.

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