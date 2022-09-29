В районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма.

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели несколько громких взрывов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Хлопок? Из города сообщают о серии взрывов в разных частях. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма", - написал он.

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Советник городского головы отметил, что сейчас детали выясняются.

"Имеем сдержанный оптимизм", - заметил он.

Мариуполь в оккупации

Как известно, с 1 марта город находился в блокаде российских оккупационных войск. Они сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых находились мирные жители.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что в Мариуполе в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений.

В середине мая начался выход защитников "Азовстали" с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. Тогда Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более ста тысяч жителей. По его словам, в большей части города нет воды и света, также не сможет начаться отопительный сезон.

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