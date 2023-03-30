Оккупанты нарушают права граждан Украины, отметили в Генштабе ВСУ.

В оккупированном россиянами Крыму работники Федеральной службы безопасности РФ допрашивают, избивают и раздевают гражданских во время фильтрации.

В некоторых населенных пунктах полуострова захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"В частности, в Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Уже не раз сообщалось, что россияне в Крыму преследуют людей, выступающих против оккупационных "властей". СМИ не раз сообщали о похищениях и "арестах" активистов. Людей даже преследуют за украинские песни.

Стоит отметить, что Киев решил бороться за все свои земли, оккупированные РФ. Захватчики уже готовятся к обороне полуострова - роют окопы и возводят фортификационные сооружения.

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