В Шевченковском районе спасателям поступило сразу 4 вызова. Там в результате российского теракта погибли два человека.

Обломки ракет, которыми Россия атаковала этой ночью Киев, попали в здание торгового центра Ашан на улице Здолбуновской. Об этом сообщил первый заместитель главы Дарницкой РГА Николай Калашник.

"Немедленно на место происшествия прибыла дежурная бригада пожарных и ликвидировала последствия пожара. Пострадавшие лица предварительно отсутствуют. Разрушена крыша, остатки ракеты во внутреннем помещении, работает следственно-оперативная группа", - рассказал Калашник.

Тем временем в ГСЧС Украины сообщили, что падение обломков российских воздушных целей зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах столицы.

Видео дня

Отмечается, что в Дарницком районе возник пожар на крыше магазина. Сообщение об этом поступило в 05:17, пожар был ликвидирован в 06:10 на общей площади 50 квадратных метров.

В Шевченковском районе в 05:15 спасателям поступило сразу 4 вызова.

"Обломки упали на территорию одного из предприятий столицы с последующим горением. В 06:07 пожар локализован, а в 06:33 ликвидирован. По другому вызову произошло возгорание на открытой местности на площади 10 кв. м.", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС добавили, что по двум другим адресам вражеские обломки попали в нежилые застройки. "Погибли 2 человека и еще один человек травмирован", - добавили спасатели.

В КМВА отмечали, что ранения различной степени тяжести получили три человека. "Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята - 26 и 36 лет", - добавили в военной администрации.

Ракетный удар 30 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 30 августа, российские захватчики запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Позже были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95. Около 5 утра в столице сработала противовоздушная оборона, были слышны взрывы.

Как рассказали в Киевской городской военной администрации, 30 августа российские террористические войска совершили массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет. Предварительно, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.

Вас также могут заинтересовать новости: