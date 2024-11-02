Покровск может долго держать оборону, отметил эксперт.

Российские оккупанты способны выйти на границы Днепропетровской области.

Таким прогнозом поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко во время эфира на Oboz UA. По его словам, противники могут осуществить прорыв по административной границе Запорожской, Донецкой области на Днепропетровщину неподалеку Новоселки.

"Я не говорю, что не произойдет выход в Днепропетровскую область. Вполне возможно, что это произойдет", - сказал эксперт.

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Аналитик отметил, что враги сейчас подошли к Покровску, за которым примерно в 27-28 километрах находится граница Днепропетровской области:

"И я не говорю, что оккупанты не могут выйти и зайти на границу Днепропетровской области. Все может быть".

По словам обозревателя, неизвестно, сколько Покровск сможет держать оборону. "Покровск может весь 2025 год держать оборону. На это могут влиять разные факторы", - подчеркнул Коваленко.

Эксперт добавил, что "никто не вспоминает о Новоселке и Времовском направлении". "Здесь российские оккупанты имеют возможность прорыва по административной границе Запорожской, Донецкой области на Днепропетровщину меньше, чем из Покровска. И фактически они сейчас находятся примерно в 11 километрах от границы Днепропетровщины", - предупредил он.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми заявил, что оккупанты недавно начали большое наступление в южном и восточном направлениях от временно оккупированного Донецка. Аналитик отметил, что фронт наступления составляет 70 км.

Кастехельми утверждает, что враги своим ударом якобы за несколько дней прорвали украинскую оборону на многих участках. Аналитик назвал общую ситуацию тревожной.

Ранее Александр Коваленко говорил, что украинская сторона придерживается оборонительного формата войны, который предусматривает нацеливание на истощение россиян и отход на более выгодные рубежи тогда, когда это необходимо.

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