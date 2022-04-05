Полиция Днепропетровщины обратилась к местному населению с просьбой не трогать подозрительные предметы.

Под Днепром в селе Новоселовка 47-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве и погибла на месте. Местная жительница подняла небольшой подозрительный предмет с земли.

Трагедия произошла во вторник, 5 апреля, сообщили в полиции Днепропетровской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. В полиции начали тщательную проверку.

"Полиция Днепропетровщины в очередной раз обращается к гражданам о необходимости быть внимательными и не трогать подозрительные предметы и опасные боеприпасы. К ним нельзя близко подходить, трогать их, переносить и т.д." — обїяснили в полиции.

Об обнаружении подобных находок необходимо сразу уведомлять полицию и ГСЧС. Также сообщить о таких фактах можно через чат-бот Киберполиции в телеграммах @ukraine_avanger_bot.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Кривом Роге погибли двое местных жителей от взрыва принесенных ими домой кассетных мин. Погибшими оказались отец и сын. ГСЧС обезвредила 36 таких мин. При этом одну такую мину забрали из рук 12-летнего ребенка.

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