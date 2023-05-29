"Прилеты" подтвердили местные власти.

Приграничные Шебекино, Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области РФ снова под обстрелами, сообщают местные Telegram-каналы.

Многочисленные видео из этих населенных пунктов, расположенных в считанных километров от украинской границы, показывают, что в районе работала сирена, оповещая о воздушной тревоге. Местные власти призывали жителей отправиться в подвалы, используя их как укрытия.

Вероятно, в регионе были "прилеты" – в сети делятся многочисленными фото, на которых видно, как поднимаются столбы дыма.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что атакованы два "промышленных предприятия" в Шебекино, в селе Новая Таволжанка – повреждены линии электропередачи.

Ситуация в Белгородской области – последние новости

Граничащая с Украиной Белгородская область все чаще подвергается ударам, в частности, с использованием БПЛА. В РФ признавали, что поражаются военные объекты. Украина не берет ответственность за эти инциденты.

Под обстрел накануне попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков – во время поездки в Шебекино.

После этого чиновник цинично заявил, что прекратить "прилеты" по региону может только оккупация украинской территории.

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