Противники, в частности, потеряли технику.

Недалеко от города Бахмут Донецкой области, который уже длительное время безуспешно пытаются захватить российские оккупанты, украинские воины нанесли противнику серьезные потери.

Одним выстрелом ликвидирован вражеский склад боекомплекта и техника противника, говорится на канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Под Бахмутом... благодаря активному взаимодействию разведчиков 30 отдельной механизированной бригады и артиллеристов 26 и 45 бригад был уничтожен состав БК и военная техника оккупантов с одного выстрела...", - отмечается в сообщении.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются захватить Бахмут и понесли огромные потери.

По данным Американского института изучения войны (ISW), 29 марта оккупанты продолжали наступательные операции в городе и его окрестностях, продвигаясь в южной и юго-западной части.

Утром 30 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки противники 28 раз атаковали украинских воинов в Бахмуте и не имели успехов.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на сегодня уже составляют примерно 172 900 врагов. Кроме того, уничтожено, в частности, 3 610 вражеских танков.

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