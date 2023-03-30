29 марта оккупанты продолжали штурм города Бахмут и имели частичный успех.

Российские войска 29 марта продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях, продвигаясь в южной и юго-западной части города, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты, опираясь на геолокационные кадры за 28 и 29 марта, сообщают о ведении боев захватчиками в районе Хромово в 2 км от Бахмута и на севере города.

Также в отчете говорится о растущей поддержке "вагнеровцев" со стороны регулярных частей ВС РФ. Усиления атак ЧВК "Вагнера" связано с тем, что регулярные войска закрепились к северу и югу от города для защиты от потенциальных украинских контратак.

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Согласно Генштабу, атаки российских оккупантов удалось отбить в 11 км к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки и Богдановки и в 16 км к юго-западу от Бахмута в районе Ивановское, Предтечинр и Озаряновка. В Генштабе признали частичные успешные штурмы россиян самого Бахмута, но без подробностей.

Авдеевка, которую россияне штурмовали с самого первого дня войны, сейчас оказалась охвачена ими с трех сторон, но не окружена.

Относительно изменений линии фронта на других участках в последние день-два ISW надежных сведений не нашел - есть лишь сведения об атаках и контратаках сторон в районе Купянска, между Кременной и Лиманом и в других местах.

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29 марта оккупанты продолжали штурм города Бахмут и имеют частичный успех, но ВСУ мужественно держат город. Противник обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области.

В течение последней недели рашисты захватили еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города, отмечали 29 марта в Институте изучения войны.

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