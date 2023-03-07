На нескольких направлениях враг пытается прорвать обороны украинских воинов, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины отразили очередной штурм оккупантов в районах Бахмута и ряда других населенных пунктов на Донбассе.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в свой новой сводке. Отмечается, что основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские захватчики продолжают безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Также сообщается, что в текущие сутки враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы районов двух населенных пунктов в Черниговской области; пяти - в Сумской и 10 - в Харьковской области.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. Осуществили артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецких областях.

"На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Бахмут", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Обстрелам подверглись районы 30 населенных пунктов.

Также сообщается, что в течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 19 авиационных и один ракетный удар, а также осуществили пять обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе предостерегли, что угроза вражеских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Ситуация на фронтах в Украине - это стоит знать

Утром 7 марта в Генштабе ВСУ сообщали, что враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском. Украинские воины отразили более 140 атак со стороны противника.

На Донбассе уже давно идут ожесточенные бои. Город Бахмут стал настоящей крепостью наших воинов. Враги несут огромные потери. Потери РФ в Украине уже составляют примерно 154 830 оккупантов.

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