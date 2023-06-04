Под контролем сил обороны остаются окрестности Бахмута в юго-западной части и вход в сам город.

3 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают удерживать окраины на юго-западе Бахмута. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, чьи бойцы долгие месяцы пытались захватить город, признал это.

"К сожалению, такая информация имеется, что по какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, на которых мы каждый день несли потери, но тем не менее эту территорию сдерживали… Там действительно трудно закрепиться. Но есть информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так – ждите следующих шагов", – сказал он в комментарии для СМИ, опубликованном пресс-службой.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Бахмут в Донецкой области в течение долгих месяцев оставался целью россиян, хотя, по утверджениям многих военных експертов, имел скорее символическое, чем военное значение для оккупантов.

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С целью захвата города российские оккупанты продолжали отправлять туда все больше живой силы. За 10 месяцев обороны города-крепости враг потерял вокруг города в 7,5 раз больше личного состава, чем украинские защитники.

Ранее на этой неделе замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что под контролем сил обороны остаются окрестности Бахмута в юго-западной части и вход в сам город. По состоянию на 3 июня Маляр сообщила, что в Бахмуте ситуация условно стабильная и контроль над окраинами сохраняется.

В то же время она отметила, что "вагнеровцы", которых Россия заменяет на Бахмутском направлении бойцами регулярной армии, все еще не покинули город окончательно и инструктируют новоприбывших.

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