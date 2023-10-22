Российское военное командование намерено окружить и захватить город, несмотря на то, что ни стратегической, ни тактической выгоды от этого не получит.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, с какой целью россияне этой осенью готовы идти ва-банк возле Авдеевки Донецкой области, несмотря на огромные потери личного состава и военной техники.

"Окружение и захват Авдеевки к Новому году - это их основная цель. И как они говорят по историческому нарративу "за ценой не постоят". Они не смотрят на то, какие у них потери", - акцентировал Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что у российского военного командования достаточно серьезное намерение окружить и захватить Авдеевку. "Нет ни стратегической, ни тактической выгоды, здесь только политическая и прогандистская. Россиянам надо продемонстрировать, что они что-то могут. Это так же, как было в прошлом году", - подчеркнул Коваленко.

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Эксперт напомнил, что в прошлом году, примерно в этот же период, была освобождена большая часть Харьковщины, правобережная Херсонщина, сам город Херсон.

"А что делали в это время россияне? Они наступали на Бахмут. Смысл нулевой. Ну вот они захватили 97% этого города. Что дальше? Они начали развивать свое наступление в направлении Славянска, Краматорска, город Часов Яр? Нет. Они даже маленькое село Ивановское, которое находится в юго-западном секторе от Бахмута, после этого не смогли захватить. А сейчас теряют эти территории. Но сколько было пиара, сколько было мощной пропагандистской волны", - акцентировал Коваленко.

Он добавил, что для россиян Бахмут "был фетишем, на который отвлекалось все внимание от того, как они проигрывают на Харьковщине, как они проигрывают на Правобережной Херсонщине".

"Сейчас они видят, что у них якобы есть окно возможностей возле Авдеевки. Поэтому они пытаются концентрировать все свое внимание пропагандистское именно на Авдеевке", - пояснил Коваленко.

В то же время эксперт отметил, что в военном смысле, с точки зрения обороны города, полностью сравнивать Бахмут и Авдеевку "все же не очень корректно".

"В Бахмуте была развита логистика. И даже в тот момент, когда россияне почти полностью зашли в сам город, когда он был на 80% оккупирован уже, а с севера и с юга они сжимали якобы как "окружение". У нас все равно было две логистические артерии, на тот момент. В Авдеевке, к сожалению, такого не будет. Там действительно очень мощный укрепрайон, но любой укрепрайон, любую оборону, если давить, постоянно давить и тратить много ресурса, можно прорвать", - акцентировал Коваленко.

Он резюмировал, что основной вопрос заключается в том, осмелится ли российское командование потратить именно столько ресурса на окружение Авдеевки, сколько теоретически они должны будут потратить. Ведь в этом случае россиянам придется ослабить сразу несколько других плацдармов на фронте. "Мы уже видим как Луганский плацдарм, то есть Лимано-Купянская ось, группа войск "Центр" и "Запад" уже ослабляется. Но есть другие плацдармы, которые будут ощущать влияние именно от этой их кровавой авантюры",- сказал Коваленко.

Ситуация на Авдеевском направлении-главное

В вечерней сводке Генштаб ВСУ информировал, что в течение этих суток по линии фронта произошло 68 боевых столкновений, около половины из них - на Авдеевском и Марьинском направлениях. Отмечается, что на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации.

По данным Института изучения войны (ISW), первая наступательная операция войск РФ в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям, но россияне перегруппировались и вернули интенсивное наступление. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о том, что либо российские оккупанты считают, что они реально могут взять Авдеевку, или о том, что российское военное командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава.

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