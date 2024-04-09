Козий отметил, что оккупанты имеют ресурс для развертывания войск, но часть их ВСУ уже превратили в удобрения.

Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий прокомментировал вероятность масштабного наступления российской оккупационной армии, которое, по прогнозам, может начаться в конце мая - в июне. Об этом он заявил в интервью OBOZ.UA.

"Я верю, что Российская Федерация имеет ресурс. Этот ресурс называется 14 миллионов. Из этих 14 миллионов Вооруженные силы превратили в минеральные удобрения около полумиллиона - мы приближаемся к этой цифре. Хотя и имеем свои потери. Соответственно, 14 миллионов минус полмиллиона - вы четко можете понять, сколько ресурса еще есть", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул эксперт, есть и другие факторы, связанные прежде всего с тем, что граждане РФ бегут от мобилизации, поскольку не хотят, чтобы их превращали в пушечное мясо.

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"Следовательно, ресурс для развертывания войск потенциально есть. Если взять такие показатели, как количество танков, то в 2014 году их было заявлено около 12,5 тысяч. По данным Генштаба, уже уничтожено более 7 тысяч российских танков. Поэтому остается еще около 5,5 тысяч. Относительно того, что с баз хранения изъяты устаревшие танки - эту информацию может подтвердить только ГУР, которое непосредственно занимается сбором информации", - пояснил Козий.

Относительно того, сколько танков сегодня может предоставить оборонная промышленность России, по словам эксперта, это вопрос к разведке, "чтобы не было спекуляций и инсинуаций по этому поводу".

"Могут? Конечно, могут. Вопрос заключается в том, когда, где и как они начнут собирать, концентрировать свои силы. А также в том, как и чем мы сможем все это уничтожать", - отметил Козий.

Возможность нового наступления РФ

В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление российских войск. Речь идет о конце мая или июне. "А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Я говорю, что нам нужна помощь сейчас", - сказал Зеленский.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что российские оккупационные войска будут готовы начать новое наступление уже в мае-июне.

В то же время, военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает месяц август реалистичным сроком для начала большого наступления захватнических войск Российской Федерации с целью прорыва украинского фронта.

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