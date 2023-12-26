Он отметил, что сейчас у РФ нет полноценной замены для этого большого десантного корабля.

Большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск" относится к проекту 775 и строился во времена СССР на верфи в Гданське.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сам же БДК-46 "Новочеркаск" относился к одним из наиболее новых..., будучи принятым в состав флота в 1987 году.

"На сегодняшний день у РФ нет полноценной замены БДК проекта 775. РФ максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для нее невосполнима и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат", - объяснил Коваленко.

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Как напомнил аналитик, БДК "Новочеркаск" получил предупреждение от Вселенной еще 24 марта 2022 в порту временно оккупированного Бердянска, когда попал под удар. "Тогда был уничтожен БДК "Саратов", а вот "Новочеркаску", с повреждениями, но удалось сбежать", - отметил Коваленко.

"После ремонта корабль был занят в логистике оккупантов, перевозя технику, боеприпасы, а так же дроны-камикадзе Shshed-136. С учетом детонации, которую можно было наблюдать в порту Феодосии этой ночью, стоял он там явно не порожняком", - поделился мнением аналитик.

Атака на российский корабль в Крыму

В ночь на вторник, 26 декабря, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители. Около 01:50 в чатах Феодосии появилась информация о громких взрывах и пожаре в районе порта. Оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту.

Уже утром Воздушные силы подтвердили, что ВСУ уничтожили 13 ударных БПЛА и большой десантный корабль. "Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат - "на лицо"!", - поделились в Воздушных силах.

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