Уничтожено 14 ударных БПЛА, противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства.

Ночью россияне атаковали Украину 20-ю беспилотниками-камикадзе и 8 управляемыми ракетами С-300.

"В ночь на 30 ноября 2023 года противник атаковал 20-ю ударными БПЛА типа "Shahed" с двух направлений: оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - РФ. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300", - отмечают в ПС.

К отражению воздушного нападения были привлечены, истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины.

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"В результате боевой работы уничтожено 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, утром Министерство внутренних дел сообщило, что армия РФ ночью нанесла удар по трем городам Донецкой области шестью ракетами С-300. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Сейчас известно, что в результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них четыре ребенка, а еще пять человек ищут под завалами.

В сводке Генштаба указывалось, что в общем враг нанес за сутки 11 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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