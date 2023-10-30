Погибла женщина 85 лет в своей квартире в многоэтажке, по которой попали россияне.

В Херсоне ночным вражеским обстрелом убит один человек, еще трое были ранены и травмированы.

"Одна погибшая и трое раненых! Так в Херсоне завершились минувшие сутки. Около полуночи армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район города. Были повреждены, в частности, многоэтажки. Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет", - сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его информации, другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу. Мрочко добавил, что еще два человека получили ранения - мужчина 68 лет и женщина 36 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Видео дня

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Только по Херсону враг выпустил 46 снарядов.

По данным чиновника, зафиксировано 42 прилета управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины - попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещение медицинского учреждения и территорию учебного заведения в Бериславском районе, социальный центр в Херсоне", - рассказал он.

Согласно уточненным данным, из-за российской агрессии два человека погибли, еще четыре - получили ранения.

Как добавил Прокудин, днем ​​оккупанты из артиллерии обстреляли населенный пункт Новоберислав. Травмы получил 46-летний местный житель, во время прилета находившийся на улице. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. У него была взрывная и открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение головы. Медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в больнице.

Российские атаки по Херсонщине: последние новости

Российские войска систематически бьют по Херсонской области из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотных летательных аппаратов и авиации.

По словам украинских военных, оккупанты увеличили использование управляемых авиационных бомб в Херсонской области, военные фиксировали сброс от двух до шести бомб на один населенный пункт.

В связи с опасностью Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о принудительной эвакуации 802 детей из 23 населенных пунктов Херсонщины.

Вас также могут заинтересовать новости: