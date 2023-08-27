Сейчас в море 12 российских кораблей, среди которых есть и ракетоносители.

Во время сегодняшней ракетной атаки Россия прибегла к сложным схемам маневрирования.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что, вероятно, захватчики выискивали безопасные маршруты для будущих атак.

"Но сейчас мы наблюдали очень сложную схему маневров, вероятно, они выискивали варианты прокладки безопасных маршрутов для будущих атак", - отметила она.

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В то же время в Черном море общее количество корабельной группировки противника составляет 12 судов. Один из ракетоносителей переместили туда из Азовского моря. Сейчас угроза очередных ракетных ударов по территории Украины сохраняется. При этом в самом Черном море штормовая погода.

"Ракетоноситель продолжает боевое дежурство, причем он совершил маневр, перейдя из Азовского моря в Черное... Корабельная группировка врага состоит из 12 единиц", - сказала представительница Сил обороны юга.

Ракетный обстрел 27 августа

Как ранее сообщал УНИАН, 27 августа ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, которая продолжалась вплоть до утра. В ряде областей работала ПВО.

В КМВА сообщили, что все вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55 / Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ложны, информации о попадании не поступало.

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