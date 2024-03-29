По словам Гуменюк, в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 7 вражеских ударных дронов.

В ночь на 29 марта российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры. О последствиях в зоне ответственности Сил обороны Юга в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Наталья Гуменюк.

"Враг мощно атаковал Украину, направлял с разных направлений различное оружие. В нашей зоне ответственности работали по отражению атаки дронов типа "шахед", которые враг направлял преимущественно на Николаевщину и Криворожье. Это снова была атака на энергетику. Очевидно, что враг пытался поразить как можно больше таких объектов", - говорит Гуменюк.

По словам Гуменюк, в районе Кривого рога зафиксировано попадание в результате удара "шахедами".

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"Есть повреждения, ранен работник. Все работы уже начаты, энергетики и все экстренные службы работают. Но по всем алгоритмам безопасности - помним о коварстве врага. На этот раз он не только дроны, но и ракеты направлял в том направлении, где уже должны были работать спасатели", - отмечает пресс-секретарь ОК "Юг.

Она также добавила, что в их зоне ответственности было уничтожено 7 "шахедов". 5 в Николаевской области, 2 в Днепропетровской.

"Остальные дроны вышли из нашей зоны ответственности, по ним работали наши коллеги. Кроме того, накануне враг проводил проводил мощную аэроразведку, использовал максимум беспилотников - 140 мы насчитали в нашей зоне ответственности. Это говорит о том, что нам нужен РЭБ, ведь неосведомленный враг не может проводить массированные атаки", - отметила Гуменюк.

Как уточнили в Силах обороны юга Украины, этой ночью враг продолжил террор комбинированной атакой - задействовал и тактическую и стратегическую авиацию, а также БпЛА типа "Shahed-131/136". Говорится, что боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 9 часов.

"Дроны типа "Shahed-131/136" были направлены с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО", - рассказали военные.

В ВСУ добавили, что произошло попадание именно в энергетический объект в Криворожском районе - там ранен человек, на месте возник пожар. Пламя уже укротили спасатели. Сейчас последствия атаки уточняются.

По данным мэра Кривого рога Александра Вилкула, в Никопольском районе враг атаковал из артиллерии и дроном-камикадзе Никополь и Марганецкую громаду. Повреждены санаторий, три частных дома, хозяйственные постройки, уничтожен магазин.

Российско-украинская война: главные новости

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 59 боевых столкновений. В то же время, украинская авиация нанесла мощные потери врагу.

По информации от МАГАТЭ, российские оккупанты обстреливают Украину с территории подконтрольной ЗАЭС. Вблизи станции слышали стрельбу из стрелкового оружия.

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