По его словам, Украине необходима легкая авиация и модернизация мобильных групп ПВО.

Россия получит до 800 ударных БПЛА в месяц. Поэтому, за один день оккупанты могут запустить по Украине примерно 30 дронов.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии "Фокусу" ответил, выдержит ли украинская ПВО такие массированные ежедневные атаки оккупантов. По его словам, РФ собирается вывести удары дронами на системный и масштабный уровень.

"Пока неизвестно, когда этот момент наступит. Сейчас мы видим ограничения в массовом применении дронов. Вероятнее всего, (российские военные - УНИАН) накапливают их для массированных ударов уровня 29 декабря 2023 года. Схожий сценарий и с крылатыми ракетами", - рассказал Коваленко.

Однако уделять внимание совершенствованию ПВО нужно, причем не только мобильных групп. Стоит использовать воздушные группы: легкую штурмовую авиацию и ударные вертолеты. Для таких целей подойдет турбовинтовой штурмовик Super Tucano от бразильской компании Embraer, ударные вертолеты Bell AH-1 Super Cobra и Viper, объясняет обозреватель.

Вопросы поставок такой техники нужно задавать западным партнерам. Командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский уже предпринял попытку: 12 января этого года в интервью Reuters он призвал США прислать американские штурмовики А-10 Thunderbolt, а для поддержки пехоты вертолеты различных серий. Также генерал озвучивал потребности в вертолетах AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk.

Атаки дронов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты после первого контракта на поставки БПЛА из Ирана смогли наладить собственное производство, которое уже работает в Елабуге.

Аналитики ISW отмечали, что Россия запустила производство бюджетного аналога иранского БПЛА Shahed под названием "Ястреб". Он имеет дальность полета 350 километров и боевую часть 800 килограммов.

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