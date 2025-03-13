Вэнс отмечает, что пауза в поставках оружия "усложнит жизнь украинцев".

Сухопутные войска в Украине действуют "на удивление хорошо", но "разница в воздушных силах" с врагом является проблемой. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Нейт Вэнс, бывший боец Вооруженных сил Украины, двоюродный брат вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса.

На вопрос, как он оценивает возможности ВСУ и каковы его прогнозы относительно способности Украины противостоять российской агрессии, Вэнс выразил мнение, что "мы находимся в таком положении, когда существует определенный паритет между двумя силами".

"К сожалению для Украины, без воздушной поддержки... Воздушная поддержка - это все. Это именно та вещь, которой не хватает... Это очень усложняет ситуацию для украинцев", - отметил он.

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Вэнс пояснил, что во время проведения оборонительных операций авиация менее необходима. Впрочем, во время наступления, попыток захватить вражеские позиции и вытеснить россиян с территории Украины, то "без воздушного прикрытия очень-очень трудно обойтись".

"И мы это видели во время весеннего наступления. Когда вы пытаетесь разминировать минные поля, - это достаточно сложная задача при любых обстоятельствах. Но когда есть вторая линия российской обороны, которая может обстреливать вас противотанковыми ракетами, пока вы пытаетесь очистить эти минные поля, а потом еще и вертолеты и тому подобное, - это просто почти невозможно", - подчеркнул бывший боец ВСУ.

В то же время он высказал мнение, что Сухопутные войска в Украине действуют "на удивление хорошо".

"Но разница в воздушных силах является проблемой", - сказал Вэнс.

Кроме того, на вопрос, насколько для этих целей важно американское оружие, он заметил, что оно "очень важно".

"Поставка американского оружия сейчас, конечно, менее важна, чем в 2022 году. Но оно, безусловно, все еще играет важную роль. Вы видите, что европейцы и Европейский Союз несколько активизируются. По крайней мере с евро. То есть с деньгами. Но превращение денег в оружие - это не то, что происходит за одну ночь", - подчеркнул Вэнс.

В целом, отметил он, пауза в поставках оружия "усложнит жизнь украинцев".

"Насколько - я не могу вам этого сказать", - добавил экс-боец ВСУ.

Помощь США - последние новости

Как сообщал УНИАН, CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника проинформировало, что США возобновили поставки оружия Украине после встречи делегаций в Саудовской Аравии. Отмечается также, что в полном объеме возобновился обмен между Киевом и Вашингтоном разведывательной информацией.

В то же время в Financial Times рассказали, что Украина может воевать и побеждать без помощи США. В издании подчеркнули, что для этого ВСУ нужна помощь Европы, а также увеличение производства беспилотников.

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