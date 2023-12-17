Оккупанты постоянно находят ресурсы, но это уже не те ресурсы, которые были в прошлом году.

Российская армия удерживает на Бахмутском направлении почти 80 тысяч военных и не жалеет ни людей, ни вооружения, ни ресурсов.

Об этом сообщил в эфире общенационального информационного телемарафона пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

"На сегодня можем здесь наблюдать примерно 19 группировок дивизионного уровня, 21 полк, 15 отдельных батальонов и 18 сводных тактических подразделений и рот. Общее количество, которое находится на нашем направлении, довольно значительное - где-то под 80 тысяч. Командование армейского уровня или армейского корпусного уровня. Бахмут для него очень болезненная тема, и враг не жалеет ни людей, ни вооружения, ни ресурсов", - сказал Калашников.

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Он подчеркнул, что на востоке Украины враг отмечает очень значительные потери как вообще по фронту, так и на Бахмутском направлении.

По его словам, за прошлый месяц только по ОСУВ "Хортице" враг потерял где-то около 11 тысяч личного состава.

"На декабрь можно сказать, что у нее из вооружения, из техники насчитывалось 24 танка. Она получила 40 боевых бронированных машин и довела это количество до 98. Артиллерийских систем у них более 100 калибра за 30, минометных систем 82, 120 калибр – тоже около 30. И где-то 17 РСЗО. То есть враг, можно сказать, отнаживает у себя резервы. Он снимает у себя с хранения вооружения и пополняет те боевые бригады, которые находятся на линии фронта", – сообщил Калашников.

Он также отметил, что похожая ситуация наблюдается и в 98 десантно-штурмовой бригаде, которая также задействована в боях на восточном фронте и находится на северном фланге.

"Они получили 40 боевых машин, получили также минометы. Мы их уничтожаем, однако они отсчитывают ресурсы. Но это уже не те ресурсы, которые мы могли наблюдать раньше, даже в прошлом году", – пояснил Калашников.

Война в Украине - ситуация на фронте

30 ноября Олег Калашников сообщал, что ухудшение погодных условий затрудняет для врага использование тяжелого вооружения и техники на открытых участках. Из-за этого россияне в основном давят пехотой.

Позже сообщалось, что российские оккупанты в течение 16 декабря незначительно продвинулись на трех направлениях: возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

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