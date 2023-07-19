После ухода "вагнеровцев" с фронта российские войска понесут еще большие потери.

После неудавшегося восстания Евгения Пригожина кажется, что российские лидеры живут в альтернативной реальности. Окружение президента РФ Владимира Путина усиливают кокон вокруг него.

Издание The New York Times пишет, что во время непродолжительного восстания ЧВК "Вагнер" военные операции России продолжались, как и планировалось, и цепочка командования сохранилась. Признаков массовых отказов, дезертирства или мятежей не было. На данный момент оборонительные позиции России — от Белгорода на востоке до Крыма на юге — по-прежнему защищены.

Проблемы, связанные с российской кампанией в Украине, скорее всего, обострятся. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генерал Валерий Герасимов продолжат неумело вести войну. Путин их оставил из-за лояльности к нему, теперь они еще больше склонны скрывать негативную информацию и создавать искаженное представление о войне. Чистки внутри вооруженных сил только усугубила их дисфункцию.

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Какой бы ни была судьба Пригожина после неудавшегося восстания, его критика войны по-прежнему опасна, потому что она верна. Он неоднократно указывал в грубых, гневных выражениях, как плохое управление войной на самом высоком уровне оторванными от реальности бюрократами приводит к многочисленным проблемам с логистикой и нехватке боеприпасов. Он критиковал Шойгу и Герасимова за то, что они преуменьшали плохие новости и вводили в заблуждение Путина, а также занимались мелкими интригами. Он разоблачил, как дети российской элиты избегают службы в армии, а обычные граждане возвращаются домой в гробах.

Но кокон лояльных собеседников Путина отфильтровывает эти проблемы и вместо этого предлагает альтернативную точку зрения как президенту, так и равнодушной публике. Заместитель главы Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев говорит, что только в 2023 году в российскую армию пришло 185 тысяч человек. В Минобороны России утверждали, что уничтожило вдвое больше HIMARS, чем когда-либо было доставлено в Украину. Как говорит Шойгу, "все идет по плану". Но все это не соответствует действительности.

Исчезновение генерала Суровикина демонстрирует, как обстоят дела на самом деле. Известный своей целеустремленностью и безжалостной тактикой, включая уничтожение городов в Сирии и в Украине, осенью 2022 года он принял командование российскими войсками, отдав приказ о строительстве обширных оборонительных позиций России, которые называют "линиями Суровикина".

Вскоре он был понижен в должности в пользу Герасимова, который через несколько недель после вступления в командование начал неэффективное и дорогостоящее зимнее наступление. Генерал Суровикин, заслуженный ветеран четырех войн, получивший известность среди военных, ветеранов и блогеров выглядел более мудрым. Теперь ходят слухи о его задержании в качестве наказания за его связи с Пригожиным и за то, что он, возможно, знал о подготовке восстания. Задержка с информацией о его местонахождении предполагает, что Кремль все еще решает, как действовать дальше.

В этой атмосфере подозрительности и неуверенности, когда видные генералы исчезают, а Путин быстро обвиняет предателей, самоцензура среди высшего военного руководства, вероятно, станет более распространенной. Шойгу и Герасимов, которые теперь еще больше зависят от Путина в вопросе безопасности и положении, могли бы с большей вероятностью скрыть или смягчить плохие новости с поля боя, чтобы сохранить его доверие. Это еще больше подорвало бы понимание Кремлем истинного состояния войны в решающий момент конфликта.

Не все благополучно на российском фронте. Пока неясно, полностью ли выведут войска "Вагнера" из Украины. Если они уйдут, регулярные воинские части РФ понесут еще большие потери, в то время как они вряд ли могут это себе позволить. Российская армия, по словам главы вооруженных сил Великобритании, уже потеряла половину своей боеспособности и может не выстоять против украинского контрнаступления. Затаившись на своих оборонительных позициях, некоторые передовые части почти не отдыхают и не имеют достаточного резерва, чтобы сменить их. Регулярные украинские удары по складам с боеприпасами, логистическим узлам и командным пунктам все усложняют. Из-за жалоб на невыносимые условия на прошлой неделе уволили как минимум двух генералов.

Украинские силы также испытывают трудности. Под настойчивыми артиллерийскими ударами и без должной поддержки с воздуха они с трудом прорываются через плотные российские минные поля. Их саперы занимаются разминированием вручную. Когда украинские силы добирались до российских окопов, то им удавалось их зачистить. Кассетные боеприпасы, недавно присланные США могут в этом помочь.

На данный момент российские войска удерживают линии фронта, несмотря на неэффективные решения Кремля. Тем не менее, кумулятивное давление неправильного выбора нарастает. Российская линия обороны может лопнуть, как однажды написал Хемингуэй о банкротстве: "Постепенно, а потом внезапно".

Потери РФ в Украине по состоянию на 19 июля 2023 - что известно

Армия РФ сосредотачивает усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

По состоянию на 19 июля 2022 года Силы обороны Украины ликвидровали уже около 239 480 российских солдат, а также тысячи едениц техники.

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