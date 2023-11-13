Вероятно, россияне подготовили такое сообщение для пропаганды, но кто-то из команды бросил его преждевременно.

Военный эксперт Александр Коваленко пояснил, что стоит за заявлениями российских СМИ об отступлении оккупантов с левобережья Херсонской области.

Как отметил Коваленко в своем телеграмм-канале, пропагандистам от пресс-службы командования группировки "Днепр" поступило сообщение, касающееся принятия какого-то решения о перегруппировке войск на "более выгодные позиции к востоку от Днепра". Информацию сразу растиражировали ведущие российские пропагандистские СМИ, но, спустя некоторое время, поступило опровержение, которое МО РФ назвало провокацией.

"Складывается такое впечатление, что ведущие российские пропагандистские СМИ, которые ничего не публикуют без согласования с курирующим органом, опубликовали вброс или... положение на левом берегу Днепра в Херсонской области у россиян и впрямь плачевное. Контролировать расширение серой зоны они не могут, кабы, даже в гипертрофированных количествах не решают проблемы, а логистика постепенно поглощается туманом войны. С другой стороны, признаков отвода войск командование РОВ не демонстрирует", - отметил эксперт.

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Например, в районе села Корсунка, где развернуты подразделения "Шторм Z", появились подразделения морских пехотинцев. При этом, главные силы 70-й МСД и 7-й ДШД пока остаются незадействованными, выжидая в резерве.

В то же время эксперт напомнил, что россияне сконцентрировали свои основные силы на очень узком в глубину участке, протяженностью около 40 км. При этом на участке уже не работает логистика первого рубежа – дорога, ведущая от Алешек, через Песчановку на Казачьи Лагеря, Крынки, Корсунка и так до Новой Каховки.

То есть использовать эту логистику для эффективного противодействия расширению серой зоны оккупанты уже не могут. Собственно, с одной стороны, основные силы РФ еще в действие не введены, но нельзя утверждать, что это из-за уверенности в себе. Если же их ввести на этом этапе, то в условиях применения в ограниченной зоне ситуация может выйти из-под контроля на других участках.

"Да, собственно, о чем это я ... О, да, сообщение от командования "Днепра". Я не думаю, что это был "вброс". Хакерская атака и т. д. Более того, похоже, что командование группировки "Днепр" уже имеет такое сообщение для СМИ, чтобы объяснить причины своего очередного "жеста доброй воли", но кто-то в пресс-центре дал фальстарт. С другой стороны, очень показательно то, что они прекрасно осознают свое положение на левом берегу", - отметил эксперт.

Информация об отступлении оккупантов из Херсонщины

Напомним, сегодня ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что окупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Речь идет о группировке "Днепр", которая дислоцируется на Левобережье.

Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "по ошибке".

В Минобороны РФ оперативно отреагировали на новости российской пропаганды о фактическом отступлении оккупантов с позиций на Левобережье Херсонской области. Там заявили, что это была провокация.

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