Спикер Путина заявил, что ситуацию вокруг этой информации должны прокомментировать оккупанты.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения пропагандистских СМИ относительно отступления ВС РФ с позиций в Херсонской области.

Как сообщило издании "Вы слушали маяк", на просьбу прессы прокомментировать информацию о "перегруппировке" подразделений оккупантов на этом направлении и их отступлении на "более выгодные позиции", Песков ответил, что комментариев не будет.

"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход дел непосредственно на поле боя "СВО". Это все же прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", - сказал Песков.

По его словам, в этом случае эту ситуацию могут и должны комментировать только российские военные.

Информация об отступлении оккупантов из Херсонщины

Напомним, сегодня ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что оккупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Речь идет о группировке "Днепр", которая дислоцируется на Левобережье.

Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "по ошибке".

В Минобороны РФ оперативно отреагировали на новости российской пропаганды о фактическом отступлении оккупантов с позиций на Левобережье Херсонской области. Там заявили, что это была провокация.

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