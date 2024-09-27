Оккупанты преимущественно применяют тактику малых штурмовых групп.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты не прекращают попыток прорвать украинские позиции на востоке, сообщил в эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

"За эти сутки 187 боестолкновений вообще произошло по линии боестолкновений - это достаточно большая активность. И более 70 из них произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Но вместе с тем достаточно активно пытался штурмовать и на Торецком направлении, а также на Купянском и Лиманском. Где имели место и пехотные штурмы, а также штурмы с использованием бронетехники. Во время которых противник пытался прорвать оборону. И что касается восточных направлений, то гвардейцы в эти сутки отбили 25 попыток штурмовых действий", - сказал Музычук.

Во время штурмов враг активно применял бронетехнику. Так, за прошедшие сутки силами Нацгвардии было уничтожено 10 танков и 6 единиц другой бронетехники.

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"Сложным направлением действительно остается Покровский. Здесь противник пытается атаковать наши позиции в районах более 10 населенных пунктов. Противник привлекает в первую очередь пехотные штурмы - это и небольшие группы по 2-3 военнослужащих. И иногда большие, от 5 до 10, которые накатами постоянно пытаются штурмовать участки и возле населенных пунктов и осуществлять лобовые атаки. Периодически применяют и бронетехнику", - рассказал спикер.

Российско-украинская война: другие важные новости

По данным Financial Times, несмотря на увеличение количества новобранцев в украинской армии, качество их подготовки остается на низком уровне. Журналисты отмечают, что более половины пехотинцев-новобранцев ВСУ погибает или получает ранения в первые дни.

Между тем журналисты The New York Times отмечают, что если США и их партнеры позволят Украине наносить дальнобойные удары по РФ, то Кремль может применить "мощные ответные меры".

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