По словам военного эксперта, это сооружение все равно будет находиться в зоне досягаемости украинских ракетных систем.

Строительство тоннеля из России в Крым вряд ли может быть реализовано. Геологи утверждают, что в этой части пролива плывуны, то есть почвы с нестабильной структурой, которые находятся в постоянном движении, а также сосредоточение грязевых вулканов поэтому ни мост, ни туннель не могут гарантировать стабильного функционирования перехода, соединяющего Крым и Таманский полуостров.

Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA, россияне могут планировать что угодно, но никто не будет гарантировать, что этот тоннель просуществует долго.

"Они могут даже попытаться начать что-то делать. Но, во-первых, из-за физических обстоятельств никто не может гарантировать, что это инженерно-техническое сооружение просуществует достаточно долгий период. Во-вторых, мы должны понимать, что слабое место переправ через Керченский пролив – это их начало. Это входы в туннели. Они так же могут попадать в зону действия украинской авиации, украинских ракетчиков. Я не уверен, что капитальные вложения, которые планируется освоить в рамках реализации этого проекта, оправдают себя. Думаю, более рациональный и эффективный вариант использования этих ресурсов – это автомобильное и железнодорожное сообщение, которое будет идти вдоль северного побережья Азовского моря и соединять две магистрали, железнодорожную и автомобильную, Мариуполь и север Крыма", - прокомментировал Селезнев.

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Тоннель в Крым

На днях газета Washington Post написала, что Россия и Китай обсудили проект подводного тоннеля в оккупированный Крым. Они надеются создать транспортный маршрут, который будет защищен от атак со стороны Украины.

По словам американских чиновников и инженерных экспертов, строительство тоннеля рядом с существующим мостом столкнется с огромными препятствиями. Работы такого масштаба, которые, вероятно, будут стоить миллиарды долларов и займут годы, никогда не делались в зоне военных действий.

Как отмечает Defense Express, в Кремле понимают, что мост не выстоит, а ВСУ выйдут к Азовскому морю. Новый подводный туннель должен заменить Крымский мост.

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