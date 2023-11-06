По мнению военного эксперта, российский беспилотник, который кружил над местом трагедии, выполнял функцию не разведки, а фиксации.

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал обстоятельства трагедии, которая произошла в результате удара российской ракеты "Искандер-М" по месту награждения личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В эфире телемарафона он отметил, что все обстоятельства, которые привели к трагической гибели военнослужащих в результате удара вражеской ракеты, будут выяснены Министерством обороны после проведения расследования. Но, учитывая использование россиянами для удара ракеты "Искандер-М", не обошлось без местного корректировщика.

Нельзя считать единственной причиной трагедии подражание "исключительно советской традиции" построения личного состава для награждения.

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"Это советская традиция, но она присуща и другим армиям НАТО. Особенно, когда идет награждении кого-то из бойцов. Это всегда происходит когда есть строй, когда выходят, когда видят кого награждают. Это делается специально, когда приветствует весь строй военных, которые вместе выполняют эти задачи. И видят, что президент или главнокомандующий, или министр обороны почтил наградой, чтобы сделать это более торжественно. Где это делать, в какой момент, решается каждый раз индивидуально. Делать ли где-то в убежище, там где это позволяют условия, или на открытом участке, в какое время суток - это определяет командование на месте. Поэтому, нельзя сказать, что исключительно причина - построение", - акцентировал Мусиенко.

Военный эксперт обратил внимание, что россияне при применении "Искандеров" в большинстве случаев используют наводчиков огня.

"Я все же думаю, что как было с Грозой на Харьковщине, как в других случаях, когда есть применение ракетой "Искандер", не обошлось без наводчиков, так называемых. К сожалению, я не исключаю, что они могут быть среди местных или среди тех, кто это видел. Как правило, 80% всех применений "Искандеров" по территории Украины, независимо где, происходят с корректировщиками, которые подтверждают или не подтверждают", - отметил Мусиенко.

Ракету типа "Искандер-М" российские оккупанты используют в особых случаях, когда убеждены, что удар точно приведет к попаданию с большим количеством жертв.

"Дело в том, что это дорогая ракета, которую враг применяет, как правило, когда ему точно известно что там будет скопление людей. Что там кто-то есть и поэтому нужно ее применить. Вы видите, что случаи, по сравнению с применением других типов ракет, они не столь часты. Вот для этого врагу требуется корректировка. Кто это делает? Те, кто что-то видит, кто передает информацию. Служба безопасности нашла подозреваемых в Грозе, которые в этом виноваты. Так же, я думаю, и здесь не обошлось без корректировщика", - пояснил Мусиенко.

По мнению военного эксперта, российский беспилотник, который кружил над местом трагедии, выполнял функцию не разведки, а фиксации.

"Чтобы потом в пропагандистских целях это использовать и продемонстрировать. Конечно, распространить, что россияне и сделали через различные социальные сети. То что был беспилотник, это возможно из-за того, что где-то не работали РЭБы, не приглушали сигнал. Но, не надо исключать, что в это время могли на определенных участках работать и наши беспилотники. Соответственно, эти РЭбы не работали, потому что не могли бы работать наши БПЛА. Это районы приближенные к боевым действиям и там часто происходят полеты. И, к сожалению, произошла эта трагедия", - сказал Мусиенко.

Российские оккупанты постоянно выискивают места расположения украинских военных не только на линии фронта, но и в тылу. Поэтому, чтобы обезопасить жизнь военнослужащих во время обучения резервов, Украина нуждается в помощи международных партнеров.

"Например, вспомните, у нас были удары по Львовщине, по объектам, которые могут использоваться военными, к счастью там не было погибших и раненых. Но, россияне постоянно выискивают объекты и ведут разведку. Во-первых, в местах постоянной дислокации и во-вторых, где могут быть такие места. Поэтому генерал Залужный в своей статье писал о том, что нам нужна помощь запада для учений резервов. Никто не хочет ставить под риск жизни наших бойцов", - резюмировал военный эксперт.

Трагедия с 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой

3-го ноября возле села Заречное Запорожской области произошла трагедия, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, в то время когда бойцы собрались на награждение. Сообщалось, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заверил, что все обстоятельства трагической гибели военных 128-й бригады на Запорожье от циничного вражеского ракетного удара, будут выяснены, а виновные наказаны. Он поручил провести полную проверку по факту этой трагедии и пообещал родным и близким погибших воинов "предоставить честные ответы".

Российские захватчики обнародовали видео циничного ракетного удара "Искандером" по месту награждения украинских воинов 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатской области. На кадрах ролика, который распространялся в рашистских пабликах видно, что локацию фиксировал беспилотник.

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