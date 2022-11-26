Также известно, что РФ заселяет жилые дома украинцев мобилизованными захватчиками.

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты обустроили полигон для проведения стрельб. Кроме этого, в Донецкой области фиксируется проведение тактических учений мобилизованными оккупантами, их учат обращаться со стрелковым оружием.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, как отмечается, идет подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины.

"В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием. Вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские здания были заселены мобилизованными захватчиками", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму, рашисты обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.

Кроме этого Генштаб добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов.

Война РФ против Украины: последние новости с фронта

Как уже сообщал УНИАН, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 560 оккупантов. Потери рашистов стремительно увеличиваются.

Сегодня, 26 ноября, из российского плена удалось освободить еще 12 украинцев. Среди них - четыре бойца ВМС, двое нацгвардейцев, двое пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супруги и мужчина, который считался пропавшим без вести.

На фоне своих поражений на фронте, оккупанты пытаются создать противовес фактической монополии Пригожина в сфере ЧВК в РФ. По информации ГУР, криминальный авторитет из Донбасса будет создавать новую ЧВК из российских зэков.

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