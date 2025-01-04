Военный отмечает, что давление врага на других направлениях уменьшилось.

Курская операция смогла оттянуть силы и средства врага от горячих участков фронта, выполнив свою роль. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал командир 225 отдельного штурмового батальона Олег Ширяев.

"Апеллируя цифрами и фактами: на момент захода на территорию противника, мы имели 50 тысяч обстрелов в сутки по всей линии боевого соприкосновения ... В настоящее время имеем 30 тысяч обстрелов в сутки, то есть уменьшилось. На ту территорию, где мы заходили, было примерно 5-6 тысяч противника. Сейчас противник стянул 50 тысяч войска. Конечно, и огневые средства, и пехоту, и боевые машины противнику необходимо снимать с других направлений", - отметил он.

Ширяев также добавил, что во время его общения с военными на Харьковщине почти все они отмечали: давление врага уменьшилось.

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"Поэтому мы на себя здесь оттянули и свою роль в этом сыграли. И тем самым тактически и оперативно мы задачу выполнили", - убежден он.

Он также отметил, что в начале операции на Курщине самое трудное было - зайти и держать позиции.

"Я, например, опыта не имел преодоления минно-взрывных заграждений, противотанковых рвов. Я понимал, как это делается теоретически. В нашей военной истории такого рода операции, в современной Украине не было. Против России мы воевали, но на территорию не заходили", - пояснил он.

Бои на Курщине: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Враг понес потери среди офицерского состава. А уже через несколько дней ВСУ ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

В то же время Bloomberg отмечает, что если российские усилия в Курской области станут более осмысленными, уже к весне они смогут вытеснить ВСУ с российской территории.

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