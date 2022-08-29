Никто из команды Путина так близко не демонстрировал с ним дружбу, как Шойгу.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о том, что министра обороны РФ Сергея Шойгу отстранили от российского руководства из-за проблем армии в войне против Украины. Он отметил, что это очень хороший признак.

Об этом Жданов рассказал в эфире FREEДОМ.

"В Кремле ситуация, как в апреле 1945-го года. В бункере, то же самое. По Шойгу, для нас это очень хороший знак, он был лучшим другом Путина, они вместе отдыхали. Никто из команды Путина так близко не демонстрировал с ним дружбу, как Шойгу", - утверждает он.

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Если Путин его действительно отстранил, то это очень хороший знак. По словам Жданова, в РФ уже давно ничего не слышно о начальнике Генштаба и других командармах. Все они куда-то "исчезли", их "поубирали", утверждает военный эксперт.

"Может быть, Путин понимает, что с "операцией" что-то не так, и он пытается взять ситуацию под контроль", - добавил Жданов.

В ближайшее время в РФ может появиться какой-то новый исполнитель, считает эксперт. Путин не будет самостоятельно руководить полномасштабным вторжением в Украину, он лишь послушает доклады и кого-то назначит. Этот человек, считает Жданов, будет всем руководить технически, но, возможно, неофициально. Главный вывод заключается в том, что система государственного управления РФ начинает "сыпаться", резюмировал Жданов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что разведка Британии рассказала о насмешках, которые теперь приходится терпеть Шойгу. Офицеры над ним потешаются, ведь тот продемонстрировал неэффективное руководство.

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