Обозреватель обратил внимание, что сейчас Украина применяет на поле боя не основные силы, а подразделения ограниченного функционала.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что основной целью Сил обороны Украины сейчас является продавливание полосы обеспечения и выход ко второй линии обороны противника. Он подчеркнул, что полоса обеспечения плотнее всего засорена минами.

"Суть полосы обеспечения в том, что она создается для того, чтобы тормозить или вообще остановить наступательные действия противника. Там самое плотное размещение минных полей. Это усложняет ситуацию в тот период, когда у россиян начались проблемы с артиллерией, поскольку ее довольно-таки быстро стали выносить, и российские оккупанты начали активнее использовать авиацию", – объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, враг использует планирующие бомбы и применяет ударные вертолеты. Это, в свою очередь, сказывается на продвижении украинских военных, которые должны действовать с маскимальной осторожностью для сохранения личного состава.

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"Далее цель – выход ко второй линии обороны. По ряду локаций, по ряду направлений мы очень близки к этому. Кое-где есть непосредственно уже столкновение со второй линией обороны. И когда будут выровнены все фланги, тогда можно говорить о привлечении основной ударной группы", – отметил Коваленко.

В то же время обозреватель обратил внимание, что сейчас Украина применяет на поле боя не основные силы, а подразделения ограниченного функционала. Когда будет задействована основная ударная группа, интенсивность боевых действий будет совсем другой.

"Но опять-таки, каких-то быстрых прорывов по примеру Харьковской операции ждать не стоит, поскольку Харьковская операция – это совсем другой сценарий, который развивался в местности, полностью отличающейся ландшафтом, географией, например, от Запорожской области. Здесь сравнение абсолютно неуместно", – сказал Коваленко.

Война в Украине: актуальные новости

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение недели украинские военные уничтожали важные объекты российских оккупантов каждые 70 минут. По ее словам за 7 дней нашими защитниками было поражено 94 места скопления российских войск.

В то же время командир подразделения аэроразведки "Terra" Николай Волохов заявил, что на Бахмутском направлении все еще участвуют в боевых действиях наемники ЧВК "Вагнер". При этом официально "вагнеровцев" там быть не должно.

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