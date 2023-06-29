Он рассказал, сколько их и какая из линий самая сложная для прорыва.

Военно -политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что из себя представляют линии обороны российский оккупантов и будет ли ВСУ легче после прорыва первой линии.

"Скажу так - легко не будет никогда, это война", - отметил он. При этом аналитик объяснил, что первая линия обороны это действительно очень сложный участок для прорыва. "Она отличается тем, что здесь самый высокий уровень минно-фугасных заграждений, помимо всех остальных, типа секретов с ПТРК", - сказал аналитик.

Коваленко отметил, что для прорыва именно в этой зоне ВСУ применяли БМП M2 Bradley и Leopard 2, поскольку для таких действий нужна была техника, гарантирующая максимальное сохранение жизней экипажа и десанта. "Именно этим обусловлена неспешность продвижения ВСУ в полосе обеспечения", - пояснил он.

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Также Коваленко отметил, что вторая линия обороны - основная. "Не смотря на то, что она называется основной, здесь концентрация минно-фугасных заграждений меньшая и размещается в основном артиллерия, прикрывающая первую линию огнем, а так же основные силы и средства оккупационных войск", - объяснил аналитик.

Коваленко отметил, что полоса обеспечения предназначена для торможения, или остановки продвижения сил противника. "В нашем случае, полоса обеспечения и вправду тормозит наше продвижение, но не останавливает его", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, Коваленко обратил внимание на очень важный нюанс - российское командование начало задействовать резервы со второй линии, для усиления первой со второй половины июня. При этом ВСУ до сих пор действуют в полосе обеспечения подразделениями ограниченного функционала, без задействования основной ударной группы.

"Для понимания границ основной линии обороны, то опорными пунктами ее являются, например, Старомлиновка, Роботино-Новопрокоповка, Васильевка. И как можем видеть, по ряду направлений мы находимся в непосредственной близости от некоторых из этих "опорников"", - отметил аналитик.

"Третья линия - тыловая. Она создана для решения как вопросов с обеспечением второй и первой линий, так и для размещения запасных позиций, необходимых войскам при отходе с первой и второй линий. Но эти позиции обустроены хуже нежели на первых двух линиях обороны", - пояснил Коваленко.

При этом аналитик отметил, что после активизации ВСУ в полосе обеспечения, раскрылась не только вторая линия, которая задействовала артиллерию, тем самым выдав ее позиции, что послужило установлению рекорда по уничтожению оккупантов, но и развернулась отработка по третьей линии, тыловым объектам.

"Вот, что из себя представляют линии обороны оккупантов. И действия ВСУ на определенном участке, не означают, что они не затрагивают участки за несколько десятков километров от основной локации боестолкновений. Все происходит комплексно и планомерно", подытожил Коваленко.

Война в Украине: новости

Самая сложная ситуация на фронте остается на Донбассе. Особенно горячо на Бахмутском направлении. Там постоянно идут бои.

25 июня представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в течение суток ВСУ прошли на южном и северном флангах вокруг Бахмута от 600 м до 1 км. Он отметил, что были ликвидированы 186 захватчиков, а 224 - получили ранения.

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